Кокорин подписал контракт со «Спартаком»
Футболист Александр Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком». Он переходит в клуб в статусе свободного агента, сообщает «Спорт-Экспресс».В источнике Всё, Кокорин уже в „Спартаке“. Крайне рискованный трансфер всё-таки случился.ИА Красная Весна08:35
С чего всё начиналось
По информации Metaratings.ru, нападающий «Зенита» Александр Кокорин перейдет в «Спартак». Подписание контракта 29-летнего форварда с «красно-белыми» намечено на четверг, 30 июля. Соглашение Кокорина со «Спартаком» будет рассчитано на три года.