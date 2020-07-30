НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Lenta.ruLenta.ru
Стало известно о переходе Кокорина в «Спартак»
Спорт-Экспресс
  • Телеканал 360°0:55
  • Моя Москва.онлайн0:38
  • Деловое.ТВ0:31
  • Телеканал Санкт-Петербург1:09
  • Мой Брянск0:42
  • Известия0:21
  • Москва 240:48
Нападающий Александр Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». О том, что форвард стал игроком красно-белых, стало известно ранее в четверг, 30 июля.В источнике
933
С чего всё начиналось
alt

Кокорин подпишет трехлетний контракт со «Спартаком» 30 июля

По информации Metaratings.ru, нападающий «Зенита» Александр Кокорин перейдет в «Спартак». Подписание контракта 29-летнего форварда с «красно-белыми» намечено на четверг, 30 июля. Соглашение Кокорина со «Спартаком» будет рассчитано на три года.
Metaratings 29 июля в 12:40
Подробнее о событии
alt

Кокорин близок к переходу в «Спартак», на главу ФИФА завели уголовное дело. Главное к утру

Чемпионат 01:30
alt

Обида привела Кокорина в «Спартак», Семак «уходит» из «Зенита», коронавирус добрался до Ф-1

Советский спорт 00:45
alt

Кокорин + «Спартак», «Зенит» сохранил Дзюбу, Гайч в ЦСКА, шум вокруг Семака, вирус у гонщика «Ф-1» Переса, Овечкин поддержал BLM и другие новости утра

Sports.ru 00:00
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости