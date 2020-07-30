Стало известно о переходе Кокорина в «Спартак»
Нападающий Александр Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». О том, что форвард стал игроком красно-белых, стало известно ранее в четверг, 30 июля.В источнике
С чего всё начиналось
По информации Metaratings.ru, нападающий «Зенита» Александр Кокорин перейдет в «Спартак». Подписание контракта 29-летнего форварда с «красно-белыми» намечено на четверг, 30 июля. Соглашение Кокорина со «Спартаком» будет рассчитано на три года.