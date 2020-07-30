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Стало известно о переходе Кокорина в «Спартак»
Спорт-Экспресс
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Нападающий Александр Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». О том, что форвард стал игроком красно-белых, стало известно ранее в четверг, 30 июля.В источнике
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С чего всё начиналось
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Кокорин прилетел в Москву и согласовывает последние детали контракта со «Спартаком»

Вариант с «Сочи» на текущий момент отпал. Борис Ротенберг просил Кокорина подождать своего возвращения в Россию, чтобы переговорить о варианте с «Сочи», но нападающий не хочет ждать. Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Спартак» предложил Кокорину контракт на три года.
Чемпионат вчера в 07:26
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