Стало известно о переходе Кокорина в «Спартак»
Нападающий Александр Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». О том, что форвард стал игроком красно-белых, стало известно ранее в четверг, 30 июля.В источнике
С чего всё начиналось
Вариант с «Сочи» на текущий момент отпал. Борис Ротенберг просил Кокорина подождать своего возвращения в Россию, чтобы переговорить о варианте с «Сочи», но нападающий не хочет ждать. Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Спартак» предложил Кокорину контракт на три года.