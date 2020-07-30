Александр Кокорин подписал контракт на 3 года с московским «Спартаком»
По сообщению издания "Спорт-Экспресс", 29-летний нападающий Александр Кокорин подписал контракт со "Спартаком" (Москва). Соглашение рассчитано на три года. У данного соглашения есть опция — продление на один год.В источнике
С чего всё начиналось
По информации Metaratings.ru, нападающий «Зенита» Александр Кокорин перейдет в «Спартак». Подписание контракта 29-летнего форварда с «красно-белыми» намечено на четверг, 30 июля. Соглашение Кокорина со «Спартаком» будет рассчитано на три года.