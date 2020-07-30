Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Нападающий Александр Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком», пишет Газета.ru. Отмечается, что стороны договорились о заключении трудового соглашения сроком на 3 года. Также предусмотрена возможность его продления еще на год.