Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Нападающий Александр Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком», пишет Газета.ru. Отмечается, что стороны договорились о заключении трудового соглашения сроком на 3 года. Также предусмотрена возможность его продления еще на год.В источнике
С чего всё начиналось
По информации Metaratings.ru, нападающий «Зенита» Александр Кокорин перейдет в «Спартак». Подписание контракта 29-летнего форварда с «красно-белыми» намечено на четверг, 30 июля. Соглашение Кокорина со «Спартаком» будет рассчитано на три года.