Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Нападающий Александр Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком», пишет Газета.ru. Отмечается, что стороны договорились о заключении трудового соглашения сроком на 3 года. Также предусмотрена возможность его продления еще на год.В источнике
С чего всё начиналось
Вариант с «Сочи» на текущий момент отпал. Борис Ротенберг просил Кокорина подождать своего возвращения в Россию, чтобы переговорить о варианте с «Сочи», но нападающий не хочет ждать. Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Спартак» предложил Кокорину контракт на три года.