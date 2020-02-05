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Кокорин подтвердил, что ведет переговоры с «Балтикой»
ODDS.ru
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Футболист Александр Кокорин подтвердил, что ведет переговоры с руководством калининградской «Балтики» о переходе в клуб.В источнике
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