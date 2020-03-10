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Кокорин попал в символическую сборную 21-го тура по версии WhoScored
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В прошлую субботу «Сочи» дома победил «Урал» (2:0).В источнике
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Кокорин вошел в символическую сборную 21-го тура РПЛ

Матч ТВ 05:48
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Кокорин вошел в символическую сборную 21-го тура РПЛ

Sportbox.RU 05:48
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Кокорин и ещё два игрока «Сочи» попали в сборную 21-го тура РПЛ по версии WhoScored

Чемпионат 05:09
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