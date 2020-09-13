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Кокорин попал в заявку «Спартака» на матч с ЦСКА
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Стали известны стартовые составы московских ЦСКА и «Спартака», которые сыграют матч седьмого тура Российской премьер-лиги.В источнике
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Кокорин в заявке «Спартака» на матч с ЦСКА: стартовые составы

Sport.ru 11:14
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Кокорин перед дерби с ЦСКА. Форвард — впервые в заявке «Спартака»

Спорт-Экспресс 11:56
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ЦСКА — «Спартак»: Кокорин начнет игру на скамейке запасных

Sport24.ru 10:49 
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