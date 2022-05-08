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Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч 36 тура Серии А с «Ромой»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку команды на матч с «Ромой» в рамках 36-го тура чемпионата Италии сезона-2021/22, который состоится 9 мая и начнется в 21:45 по московскому времени.
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Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин начнёт встречу на скамейке запасных.
Чемпионат
«Фиорентина»: Терраччано, Венути, Игор Жулио, Миленкович, Бираги, Бонавентура, Данкан, Амрабат, Иконе, Артур, Гонсалес.
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«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Залевски, Сержиу Оливейра, Верету, Кристанте, Пеллегрини, Абрахам.
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