MetaratingsКокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч 36 тура Серии А с «Ромой»Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку команды на матч с «Ромой» в рамках 36-го тура чемпионата Италии сезона-2021/22, который состоится 9 мая и начнется в 21:45 по московскому времени.MetaratingsРоссийский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин начнёт встречу на скамейке запасных.Чемпионат«Фиорентина»: Терраччано, Венути, Игор Жулио, Миленкович, Бираги, Бонавентура, Данкан, Амрабат, Иконе, Артур, Гонсалес.Спорт-Экспресс«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Залевски, Сержиу Оливейра, Верету, Кристанте, Пеллегрини, Абрахам.Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьФутбол РоссииЕвро-футбол.руЧемпионатMetaratingsSports.ruБомбардир.руLegalbetПодробнее о событииКокорин в шестом матче «Фиорентины» подряд остался в запасеLegalbet01:44Кокорин не выходил на поле в шести матчах крядуЕвро-футбол.ру01:24Александр Кокорин не сыграл за «Фиорентину» против «Ромы» (2:0) в 36-м туре Серии АSports.ruвчера в 16:45«Фиорентина» — «Рома»: Кокорин начнет матч в запасеСпорт-Экспрессвчера в 14:08Кокорин остался в запасе «Фиорентины» на матч Серии А против «Ромы»Футбол Россиивчера в 13:59Александр Кокорин вошёл в заявку «Фиорентины» на матч с «Ромой»Футбол на Куличках8 мая в 10:59Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч 36 тура Серии А с «Ромой»Metaratings8 мая в 10:28Показать ещёОценить