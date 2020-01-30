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Кокорин захотел разорвать контракт с «Зенитом»
Soccernews.ru
  • Пятый канал0:34
  • Телеканал 360°1:18
  • РЕН ТВ0:11
Представители 28-летнего спортсмена пытаются договориться с клубом о досрочном разрыве контракта, который истекает летом, по обоюдному согласию сторон. Агент и отчим Кокорина Кирилл Логинов не стал комментировать появившуюся информацию.В источнике
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Открепили в ссылку: основной вариант для Кокорина — отъезд в Европу

Игроку стоит поторопиться, так как трансферное окно в ведущих европейских лигах закрывается уже в конце текущей недели. Представители Кокорина сейчас пытаются договориться с «Зенитом» о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию.
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