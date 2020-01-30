Кокорин попытался разорвать контракт с «Зенитом» и уехать в Европу
Сообщалось, что игрока перевели во вторую команду клуба, выступающую в первенстве ПФЛ (третий по силе дивизион российского футбола — ред.). Сейчас Александра Кокорина ждут на сборах второй команды в Турции. Контракт футболиста и «Зенита» истекает в июне 2020 года.В источнике
С чего всё начиналось
Игроку стоит поторопиться, так как трансферное окно в ведущих европейских лигах закрывается уже в конце текущей недели. Представители Кокорина сейчас пытаются договориться с «Зенитом» о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию.
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