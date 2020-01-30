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Кокорин попытался разорвать контракт с «Зенитом» и уехать в Европу
24СМИ
  • Пятый канал0:34
  • Телеканал 360°1:18
  • РЕН ТВ0:11
Сообщалось, что игрока перевели во вторую команду клуба, выступающую в первенстве ПФЛ (третий по силе дивизион российского футбола — ред.). Сейчас Александра Кокорина ждут на сборах второй команды в Турции. Контракт футболиста и «Зенита» истекает в июне 2020 года.В источнике
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С чего всё начиналось
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Открепили в ссылку: основной вариант для Кокорина — отъезд в Европу

Игроку стоит поторопиться, так как трансферное окно в ведущих европейских лигах закрывается уже в конце текущей недели. Представители Кокорина сейчас пытаются договориться с «Зенитом» о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию.
Известия 29 января в 16:01
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РЕН ТВ вчера в 10:07
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