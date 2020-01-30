Кокорин не исключил расторжения контракта с «Зенитом»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отреагировал на информацию о том, что он намерен разорвать контракт с петербургским клубом. По словам футболиста, уже завтра он появится в «Зените-2». При этом форвард подчеркнул, что принимать решение о своей дальнейшей карьере он будет после сборов.В источнике
С чего всё начиналось
Игроку стоит поторопиться, так как трансферное окно в ведущих европейских лигах закрывается уже в конце текущей недели. Представители Кокорина сейчас пытаются договориться с «Зенитом» о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию.
Спорт-Экспресс вчера в 06:36