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Газета.RuГазета.Ru
Кокорин пошутил об опыте самоизоляции
Нева Спорт
  • Нева Спорт
  • Газета.Ru
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин, права на которого принадлежат петербургскому "Зениту", рассказал о том, как поддержать себя в форме во время самоизоляции.В источнике
Подробнее о событии
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Кокорин сравнил самоизоляцию и тюремное заключение

Lenta.ru вчера в 23:43
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Кокорин пошутил об опыте самоизоляции

Газета.Ru вчера в 16:44
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«У меня есть опыт» — Кокорин пошутил о самоизоляции

Нева Спорт вчера в 15:47 
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