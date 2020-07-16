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Кокорин после отмены матча «Сочи» с «Тамбовом»: «Миссия выполнена»
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Официальные права Кокорина находятся у «Зенита». За «Сочи» футболист сыграл в десяти матчах, забив семь мячей в ворота соперников.В источнике
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«Каникулы». Кокорин выложил фото из самолета «Сочи» после отмены матча с «Тамбовом»

Sports.ru вчера в 14:44
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«Каникулы». Кокорин опубликовал фото игроков «Сочи» из самолета

Спорт-Экспресс вчера в 10:40
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«Миссия выполнена». Кокорин подвел итоги сезона, который может завершиться для «Сочи» досрочно

Матч ТВ вчера в 10:30
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