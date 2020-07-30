Экс-нападающий «Зенита» Кокорин подписал контракт со «Спартаком»
Клуб же пока официально не объявил о подписании контракта с футболистом. В Сети появилось множество новостей о том, что экс-нападающий «Зенита» Александр Кокорин уже прибыл в Москву и вечером подпишет контракт со «Спартаком».В источнике
С чего всё начиналось
По информации Metaratings.ru, нападающий «Зенита» Александр Кокорин перейдет в «Спартак». Подписание контракта 29-летнего форварда с «красно-белыми» намечено на четверг, 30 июля. Соглашение Кокорина со «Спартаком» будет рассчитано на три года.