Экс-нападающий «Зенита» Кокорин подписал контракт со «Спартаком»

Клуб же пока официально не объявил о подписании контракта с футболистом. В Сети появилось множество новостей о том, что экс-нападающий «Зенита» Александр Кокорин уже прибыл в Москву и вечером подпишет контракт со «Спартаком».