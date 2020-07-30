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Кокорин приехал в офис «Спартака» для подписания контракта
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Нападающий Александр Кокорин приехал в офис московского "Спартака" для подписания контракта.В источнике
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Кокорин в «Спартаке» — перчатка в лицо «Зениту» или бессмысленная идея? Мы все объясним

Sport24.ru 10:00 
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«СЭ»: Кокорин прилетел в Москву и вечером 30 июля подпишет контракт со «Спартаком»

Матч ТВ 07:57
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В пятницу Кокорин посетит музей «Спартака»

Спорт-Экспресс 10:40
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