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Кокорин прилетел с «Сочи» на матч против «Зенита»
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Форвард «Сочи» Александр Кокорин вместе с командой прилетел на матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом», который пройдёт в Санкт-Петербурге.В источнике
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Подробнее о событии
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Кокорин и Мостовой смогут сыграть за «Сочи» в матче против «Зенита»

Soccer.ru 15:08
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Кокорин сыграет против «Зенита»

Евро-футбол.ру 15:36
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Александр Кокорин прилетел с «Сочи» на матч с «Зенитом»

Чемпионат 15:26
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