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Кокорин призвал 300 футболистов РПЛ помочь больной девочке
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Форвард «Сочи» и сборной России Александр Кокорин призвал футболистов РПЛ помочь Арнелле Персаевой, которая больна спинальной мышечной атрофией.В источнике
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Александр Кокорин призвал футболистов РПЛ помочь больной девочке

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Кокорин предложил 300 футболистам РПЛ скинуться по 300 тысяч

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Кокорин обратился ко всем футболистам РПЛ с просьбой помочь тяжело больной девочке

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