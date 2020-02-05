Кокорин рассказал о переговорах с «Балтикой»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин заявил, что контактировал с представителями калининградской "Балтики". В январе футбольный клуб "Сочи" объявил о переходе форварда на правах аренды, однако сам футболист отказался выступать за команду.В источнике
С чего всё начиналось
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин заявил РИА Новости, что общался с руководством калининградской "Балтики", выступающей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) по поводу перехода в клуб.