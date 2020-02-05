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Газета.RuГазета.Ru
Кокорин рассказал о переговорах с «Балтикой»
Вести.Ru
  • Телеканал 360°0:34
  • Пятый канал0:36
  • РЕН ТВ0:41
  • Мой Брянск0:49
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин заявил, что контактировал с представителями калининградской "Балтики". В январе футбольный клуб "Сочи" объявил о переходе форварда на правах аренды, однако сам футболист отказался выступать за команду.В источнике
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С чего всё начиналось
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Кокорин подтвердил факт переговоров с клубом из ФНЛ

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин заявил РИА Новости, что общался с руководством калининградской "Балтики", выступающей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) по поводу перехода в клуб.
РИА Новости 08:24
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