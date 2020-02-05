Кокорин рассказал о переговорах с «Балтикой»

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин заявил, что контактировал с представителями калининградской "Балтики". В январе футбольный клуб "Сочи" объявил о переходе форварда на правах аренды, однако сам футболист отказался выступать за команду.