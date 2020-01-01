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Кокорин о коронавирусе: в Сочи народ до последнего был расслаблен
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Народ до последнего был настолько расслабленным — ни масок, ничего.В источнике
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