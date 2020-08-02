НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеФутбольный клуб «Спартак» объявил о подписании контракта с КокоринымКокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»Газизов допустил уход Кокорина из «Спартака» до истечения контрактаКокорин объяснил прежние слова о невозможности перехода в «Спартак»Кокорин перешел в «Спартак» на зарплату €3 млн в годГлавноеФутбольный клуб «Спартак» объявил о подписании контракта с КокоринымНовым генеральным спонсором ЦСКА стал «ИКС Холдинг»Косторная не поставила Тутберидзе в известность об уходе к ПлющенкоПилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»Юран признался, что просил поднять себе зарплату в «Химках»RT на русскомЛовчев прокомментировал переход Кокорина в «Спартак»ИА Красная Весна24Известия1:23Пятый канал1:21Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение о переходе в команду нападающего Александра Кокорина.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Жиго высказался об игре КокоринаProstoProSport 04:44 Ловчев прокомментировал переход Кокорина в «Спартак»RT на русском вчера в 15:34Губерниев прокомментировал переход Кокорина в «Спартак»Известия вчера в 10:00рекламаЕщё по темеФутбольный клуб «Спартак» объявил о подписании контракта с КокоринымКокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»Газизов допустил уход Кокорина из «Спартака» до истечения контрактаКокорин объяснил прежние слова о невозможности перехода в «Спартак»Кокорин перешел в «Спартак» на зарплату €3 млн в годГлавноеФутбольный клуб «Спартак» объявил о подписании контракта с КокоринымНовым генеральным спонсором ЦСКА стал «ИКС Холдинг»Косторная не поставила Тутберидзе в известность об уходе к ПлющенкоПилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»Юран признался, что просил поднять себе зарплату в «Химках»Новости