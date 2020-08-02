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Ловчев прокомментировал переход Кокорина в «Спартак»
ИА Красная Весна
  • Известия1:23
  • Пятый канал1:21
Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение о переходе в команду нападающего Александра Кокорина.В источнике
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Ловчев прокомментировал переход Кокорина в «Спартак»

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