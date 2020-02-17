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Москва 24Москва 24
Кокорин прокомментировал свой первый матч за «Сочи»
Живая Кубань
  • Москва 241:04
Футболист Александр Кокорин прокомментировал свой первый матч за ФК "Сочи". Слова игрока передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба. Известно, что Кокорин вышел на замену в начале второго тайма матча против московского "Динамо".В источнике
Александр Кокорин
Российский футболист
На мой взгляд, команда показала, что может играть агрессивно, атаковать, она в хорошем состоянии. Понятно, что время наиграть связи еще есть, но первый шажок уже сделан. Такое ощущение, что уже несколько месяцев тренируюсь с ребятами, поскольку было мало ошибок и результат хороший.
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Кокорин: «Кажется, что тренируюсь с „Сочи“ уже несколько месяцев»

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