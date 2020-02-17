Кокорин прокомментировал свой первый матч за «Сочи»
Футболист Александр Кокорин прокомментировал свой первый матч за ФК "Сочи". Слова игрока передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба. Известно, что Кокорин вышел на замену в начале второго тайма матча против московского "Динамо".В источнике На мой взгляд, команда показала, что может играть агрессивно, атаковать, она в хорошем состоянии. Понятно, что время наиграть связи еще есть, но первый шажок уже сделан. Такое ощущение, что уже несколько месяцев тренируюсь с ребятами, поскольку было мало ошибок и результат хороший.
РИА Новости вчера в 15:16