Александр Кокорин Российский футболист

На мой взгляд, команда показала, что может играть агрессивно, атаковать, она в хорошем состоянии. Понятно, что время наиграть связи еще есть, но первый шажок уже сделан. Такое ощущение, что уже несколько месяцев тренируюсь с ребятами, поскольку было мало ошибок и результат хороший.