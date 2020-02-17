Александр Кокорин Российский футболист

Команда сегодня показала, что может играть агрессивно, атаковать, находится в хорошем состоянии. Время еще есть, чтобы наиграть связи, но первый шажок сделали. Приятно играть в атаку. Такое ощущение, что пару месяцев тренируюсь с ребятами, мало ошибок было.