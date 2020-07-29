НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
MetaratingsMetaratings
Кокорин пропустил тренировку «Сочи» и близок к переходу в «Спартак»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • ГЛАС.RU
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • RT на русском
  • Metaratings
  • Евро-футбол.ру
  • Нева Спорт
  • Soccernews.ru
  • Футбол России
Нападающий Александр Кокорин, выступавший на правах аренды в «Сочи», пропустил тренировку клуба в четверг, 30 июля. Об этом сообщил главный тренер сочинцев Владимир Федотов. Ранее Metaratings.ru стало известно, что 30 июля Кокорин подпишет трехлетний контракт со «Спартаком».В источнике
Владимир Федотов
футболист
Саша сейчас тренируются с командой. Конечно, я как тренер, рассчитываю на него в следующем сезоне. Он нас усиливает, в этом нет вопросов.Нева Спортвчера в 06:11
С чего всё начиналось
alt

Федотов: «Кокорин тренируется с „Сочи“. Я рассчитываю на него в следующем сезоне»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о состоянии команды, которая начала подготовку к сезону-2020/21 РПЛ. Также тренер отметил, что в расположении клуба находится нападающий Александр Кокорин, в услугах которого заинтересованы «Спартак», «Динамо» и «Локомотив».
Sport24.ru вчера в 05:58 
Подробнее о событии
alt

Федотов сообщил, что Кокорин сегодня не тренировался с «Сочи»

Футбол России 06:42
alt

Федотов — о новом контракте Кокорина: всё решится в ближайшие часы

RT на русском 06:33
alt

Решение по Кокорину примут в ближайшие часы. «Сочи» пытается его сохранить

Sports.ru 06:13
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости