Кокорин пропустил тренировку «Сочи» и близок к переходу в «Спартак»
Нападающий Александр Кокорин, выступавший на правах аренды в «Сочи», пропустил тренировку клуба в четверг, 30 июля. Об этом сообщил главный тренер сочинцев Владимир Федотов. Ранее Metaratings.ru стало известно, что 30 июля Кокорин подпишет трехлетний контракт со «Спартаком».В источнике Саша сейчас тренируются с командой. Конечно, я как тренер, рассчитываю на него в следующем сезоне. Он нас усиливает, в этом нет вопросов.Нева Спортвчера в 06:11
С чего всё начиналось
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о состоянии команды, которая начала подготовку к сезону-2020/21 РПЛ. Также тренер отметил, что в расположении клуба находится нападающий Александр Кокорин, в услугах которого заинтересованы «Спартак», «Динамо» и «Локомотив».