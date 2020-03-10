Кокорин оценил вероятность возвращения в «Зенит»

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин рассказал, при каких условиях он вернется в "Зенит" по окончании аренды в нынешнем клубе. После освобождения из колонии Кокорин подписал контракт с "Зенитом". Зимой нападающий до конца сезона отправился в аренду в "Сочи".