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Кокорин оценил вероятность возвращения в «Зенит»
Bookmaker-ratings.ru
  • Piter.tv0:46
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин рассказал, при каких условиях он вернется в "Зенит" по окончании аренды в нынешнем клубе. После освобождения из колонии Кокорин подписал контракт с "Зенитом". Зимой нападающий до конца сезона отправился в аренду в "Сочи".В источнике
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С чего всё начиналось
Футболист Александр Кокорин в интервью для Youtube-канала Евгения Савина рассказал, что у него должны были выйти два больших интервью после его освобождения из тюрьмы, однако они так и не были опубликованы.
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