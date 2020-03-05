Кокорин рассказал, что помогает бывшим сокамерникам
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин сообщил, что продолжает следить за судьбой бывших сокамерников. В мае 2019 года Кокорина и его друга, футболиста "Ростова", Павла Мамаева отправили в колонию за две драки в центре Москвы.В источнике В колонии есть и по сей день люди, за которых мы переживаем. Там есть хорошие ребята, которым помогаем. Когда по судам катались, то встречали разных людей, спортсменов - боксеры, борцы, которым не повезло сильно ударить оппонента.
С чего всё начиналось
Жизнь в тюрьме, переход в «Сочи», гол «Арсеналу» и цель вернуться в сборную — корреспондент Sport24 Максим Алланазаров задал Кокорину самые важные вопросы. "Вышел на набережную — уже начинают собираться туристы" — Как тебе Сочи?