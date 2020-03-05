Александр Кокорин Российский футболист

В колонии есть и по сей день люди, за которых мы переживаем. Там есть хорошие ребята, которым помогаем. Когда по судам катались, то встречали разных людей, спортсменов - боксеры, борцы, которым не повезло сильно ударить оппонента.