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Кокорин рассказал, где хотел бы продолжить карьеру
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Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, играющий на правах аренды за «Сочи», рассказал о своих планах на будущее.В источнике
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Кокорин: мой приоритет - поехать в Европу. Душа лежит к футболу, как в Испании

Футбол России 16:23
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Кокорин рассказал, где хотел бы продолжить карьеру

RT на русском 15:41
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Кокорин: идут диалоги с «Ромой», «Марселем» и прочими. Мой приоритет — Европа

Чемпионат 15:29
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