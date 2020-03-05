НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Телеканал 360°Телеканал 360°
Кокорин рассказал, как изменился после колонии
Газета.Ru
  • Телеканал 360°0:34
Спортсмен добавил, что в СИЗО и колонии к нему относились хорошо, а родные его морально поддерживали. По словам Кокорина, никто из его близких не отвернулся от него, когда его отправили в колонию. 1 марта Кокорин забил свой первый гол после выхода из колонии.В источнике
2
С чего всё начиналось
alt

«Из „Сочи“ хочу попасть на чемпионат Европы». Первое интервью Кокорина о новой жизни, тюрьме, планах

Жизнь в тюрьме, переход в «Сочи», гол «Арсеналу» и цель вернуться в сборную — корреспондент Sport24 Максим Алланазаров задал Кокорину самые важные вопросы. "Вышел на набережную — уже начинают собираться туристы" — Как тебе Сочи?
Sport24.ru 06:00 
Подробнее о событии
alt

Кокорин рассказал, как изменился после колонии

Телеканал 360° 09:59
alt

Кокорин рассказал о переменах в себе после тюрьмы

Lenta.ru 08:51
alt

Кокорин рассказал, как изменилась его жизнь после тюрьмы

Взгляд.ру 08:04 
реклама
Главное
Новости