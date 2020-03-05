Кокорин рассказал, как изменился после колонии
Спортсмен добавил, что в СИЗО и колонии к нему относились хорошо, а родные его морально поддерживали. По словам Кокорина, никто из его близких не отвернулся от него, когда его отправили в колонию. 1 марта Кокорин забил свой первый гол после выхода из колонии.В источнике
С чего всё начиналось
Жизнь в тюрьме, переход в «Сочи», гол «Арсеналу» и цель вернуться в сборную — корреспондент Sport24 Максим Алланазаров задал Кокорину самые важные вопросы. "Вышел на набережную — уже начинают собираться туристы" — Как тебе Сочи?