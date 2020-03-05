Кокорин рассказал, как изменился после колонии

Спортсмен добавил, что в СИЗО и колонии к нему относились хорошо, а родные его морально поддерживали. По словам Кокорина, никто из его близких не отвернулся от него, когда его отправили в колонию. 1 марта Кокорин забил свой первый гол после выхода из колонии.