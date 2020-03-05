Кокорин рассказал, как изменился после тюрьмы
Российский футболист Александр Кокорин рассказал, что после отбытия тюремного срока стал более серьезно относиться к тем вещам, которые и так понимал. Футболист признался, что всегда знал о том, что людей бить нельзя и что самое главное — это здоровье родственников.В источнике
С чего всё начиналось
Жизнь в тюрьме, переход в «Сочи», гол «Арсеналу» и цель вернуться в сборную — корреспондент Sport24 Максим Алланазаров задал Кокорину самые важные вопросы. "Вышел на набережную — уже начинают собираться туристы" — Как тебе Сочи?
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