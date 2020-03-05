Кокорин рассказал, как изменился после тюрьмы

Российский футболист Александр Кокорин рассказал, что после отбытия тюремного срока стал более серьезно относиться к тем вещам, которые и так понимал. Футболист признался, что всегда знал о том, что людей бить нельзя и что самое главное — это здоровье родственников.