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Кокорин рассказал о детской обиде на «Спартак»
Футбол России
  • 78.ru0:21
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал о своём отношении к московскому «Спартаку».В источнике
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Кокорин: у меня обида на «Спартак» из детства. В «Динамо» перекрашивал бутсы красного цвета

Metaratings вчера в 16:44
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Александр Кокорин: У меня была детская обида на «Спартак»

Спорт день за днем вчера в 16:18
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Кокорин рассказал о детской обиде на «Спартак»

Чемпионат вчера в 16:14
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