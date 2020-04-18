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Кокорин: была детская обида на «Спартак». А сейчас я не люблю их
Газета.Ru
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Ни в "Зените", ни в "Динамо" "Спартак" не любят.В источнике
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Кокорин: у меня обида на «Спартак» из детства. В «Динамо» перекрашивал бутсы красного цвета

Metaratings 16:44
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Александр Кокорин: У меня была детская обида на «Спартак»

Спорт день за днем 16:18
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Кокорин рассказал о детской обиде на «Спартак»

Чемпионат 16:14
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