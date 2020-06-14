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Кокорин рассказал о переговорах с «Марселем» и «Ромой»
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Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года, сыграл 93 матча во всех турнирах, забил 34 гола и отметился десятью результативными передачами.В источнике
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