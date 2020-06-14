НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеКокорин высказался о невыплате «Зенитом» 18 тысяч рублей в месяцКокорин хотел бы, чтобы Россия и Украина сыграли на Евро-2020«Зенит» не предлагал Кокорину новый контрактКокорин: Не считаю, что Ракицкий предал свою страну, перейдя в «Зенит»Кокорин рассказал о причинах перехода в «Анжи» в 2013 годуГлавноеКокорин рассказал о переговорах с «Марселем» и «Ромой»ЦСКА проиграл «Арсеналу» в товарищеском футбольном матче«Витязь» обменял Якупова в «Амур» на денежную компенсациюМесси установил очередной рекорд Ла Лиги«Сельта» проиграла «Вильярреалу», Смолов провел 10 минутMetaratingsКокорин рассказал о переговорах с «Марселем» и «Ромой»Тульский футбол21Тульский футболSoccer.ruBookmaker-ratings.ruЧемпионатODDS.ruMetaratingsNewia.ruFootballHDRT на русскомФутбол РоссииSports.ruВечерняя МоскваZenit-fk.ruТелеканал 360°Нева СпортСпорт-ЭкспрессДни24LiveSport.ruСпорт уик-эндГазета.RuЕвро-футбол.руКокорин выступает за «Зенит» с 2016 года, сыграл 93 матча во всех турнирах, забил 34 гола и отметился десятью результативными передачами.В источнике Комментировать95Подробнее о событии Николич, Испания и Италия начинают. Смолов заканчивает в Европе, а Кокорин – в России?Футбол России 05:40Кокорин вряд ли останется в «Зените»: признался Алиеву, что с этим руководством «не пошло». И рассказал, что Рами хвастался сексом с ПамелойSports.ru вчера в 03:34Кокорин: «Веду переговоры с командами из Европы»Sport.ru 12 июня в 17:59рекламаЕщё по темеКокорин высказался о невыплате «Зенитом» 18 тысяч рублей в месяцКокорин хотел бы, чтобы Россия и Украина сыграли на Евро-2020«Зенит» не предлагал Кокорину новый контрактКокорин: Не считаю, что Ракицкий предал свою страну, перейдя в «Зенит»Кокорин рассказал о причинах перехода в «Анжи» в 2013 годуГлавноеКокорин рассказал о переговорах с «Марселем» и «Ромой»ЦСКА проиграл «Арсеналу» в товарищеском футбольном матче«Витязь» обменял Якупова в «Амур» на денежную компенсациюМесси установил очередной рекорд Ла Лиги«Сельта» проиграла «Вильярреалу», Смолов провел 10 минутНовости