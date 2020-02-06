Кокорин рассказал о планах на будущее
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в беседе с журналистами рассказал о своем будущем после инцидента с отказом переходить на правах аренды в футбольный клуб «Сочи». По словам Кокорина, его будущее зависит только от него. Здоровье же, как отметил футболист, в полном порядке.В источнике
С чего всё начиналось
В эксклюзивном интервью bobscoccer.ru Александр Кокорин рассказывает о работе «Зенита-2» и отвечает на вопрос о своем будущем. Фото: 2.fc-zenit.ru - Сегодня тренерский штаб «Зенита-2» вновь дал команде серьезную нагрузку – тренажерный зал, две тренировки с обилием игровых упражнений.