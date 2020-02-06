Кокорин рассказал о планах на будущее

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в беседе с журналистами рассказал о своем будущем после инцидента с отказом переходить на правах аренды в футбольный клуб «Сочи». По словам Кокорина, его будущее зависит только от него. Здоровье же, как отметил футболист, в полном порядке.