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Кокорин рассказал о предложении из Италии
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Нападающий Александр Кокорин, принадлежащий санкт-петербургскому "Зениту" и выступающий за "Сочи" на правах аренды, рассказал о вариантах продолжения карьеры в новом сезоне.В источнике
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Кокорин: на меня вышли серьезные люди. Есть варианты в Испании и Италии

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Кокорин: «У меня есть варианты в Италии»

Sport.ru 15:15
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Кокорин о предложениях из Европы: «Из Италии есть. Хочу в команду, которая за что-то борется»

Sports.ru 15:12
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