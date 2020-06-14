НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ODDS.ruODDS.ru
Кокорин рассказал о сексе Рами с Памелой Андерсон
Discover24
  • Discover24
  • Дни24
  • Metaratings
  • Слово и Дело
  • Экспресс газета
  • Радио Комсомольская правда
  • by.Tribuna.com
  • Газета.Ru
  • Футбол России
  • Bookmaker-ratings.ru
  • РЕН ТВ
  • ODDS.ru
  • Рамблер
  • Спорт-Экспресс
  • Матч ТВ
  • Евро-футбол.ру
  • Soccernews.ru
Напомним, что французский защитник «Сочи» Адиль Рами покинул клуб, так как, по его словам, не получал зарплату. В свою очередь, «Сочи» заявил, что игрок при подписании контракта с клубом скрыл серьезную травму, которая была выявлена при медосмотре.В источнике
3
С чего всё начиналось
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», в интервью YouTube-каналу «Кент» описал секс одноклубника Адиля Рами с актрисой Памелой Андерсон.
Lenta.ru вчера в 17:09
Подробнее о событии
alt

Минус три чемпиона мира и супертитулованный русский защитник. Кого мы не увидим после рестарта

Матч ТВ вчера в 09:34
alt

Кокорин рассказал интересные подробности про отношения Рами и Памелы Андерсон

Sport.ru вчера в 04:28
alt

Кокорин раскрыл подробности сексуальной жизни Рами с Памелой Андерсон

Metaratings 12 июня в 16:37
реклама
Главное
Новости