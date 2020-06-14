Кокорин рассказал о сексе Рами с Памелой Андерсон
Напомним, что французский защитник «Сочи» Адиль Рами покинул клуб, так как, по его словам, не получал зарплату. В свою очередь, «Сочи» заявил, что игрок при подписании контракта с клубом скрыл серьезную травму, которая была выявлена при медосмотре.В источнике
С чего всё начиналось
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», в интервью YouTube-каналу «Кент» описал секс одноклубника Адиля Рами с актрисой Памелой Андерсон.
Metaratings 12 июня в 16:37