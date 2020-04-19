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Олимпиада Токио 2020Олимпиада Токио 2020
Кокорин рассказал о своем отношении к Путину
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Чемпионат
  • Sport24.ru
  • Sports.ru
  • TUT.BY
  • Bookmaker-ratings.ru
Один из самых скандальных футболистов России, нападающий "Зенита", Александр Кокорин высказал свое мнение по поводу президента нашей страны Владимира Путина.В источнике
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Кокорин оценил авторитет Путина

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