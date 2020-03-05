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Кокорин рассказал об отношениях с бывшими сокамерниками
Газета.Ru
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  • РЕН ТВ
  • Нева Спорт
  • Футбол России
  • Радио Комсомольская правда
Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин рассказал о жизни в тюрьме и людях, с которыми ему довелось отбывать срок за побои. По его словам, среди заключенных он часто встречал спортсменов.В источнике
Александр Кокорин
Российский футболист
В колонии есть и по сей день люди, за которых мы переживаем. Там есть хорошие ребята, которым помогаем. Когда по судам катались, то встречали разных людей, спортсменов - боксеры, борцы, которым не повезло сильно ударить оппонента.
С чего всё начиналось
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«Из „Сочи“ хочу попасть на чемпионат Европы». Первое интервью Кокорина о новой жизни, тюрьме, планах

Жизнь в тюрьме, переход в «Сочи», гол «Арсеналу» и цель вернуться в сборную — корреспондент Sport24 Максим Алланазаров задал Кокорину самые важные вопросы. "Вышел на набережную — уже начинают собираться туристы" — Как тебе Сочи?
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