Кокорин рассказал об отношениях с бывшими сокамерниками
Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин рассказал о жизни в тюрьме и людях, с которыми ему довелось отбывать срок за побои. По его словам, среди заключенных он часто встречал спортсменов.В источнике В колонии есть и по сей день люди, за которых мы переживаем. Там есть хорошие ребята, которым помогаем. Когда по судам катались, то встречали разных людей, спортсменов - боксеры, борцы, которым не повезло сильно ударить оппонента.
С чего всё начиналось
Жизнь в тюрьме, переход в «Сочи», гол «Арсеналу» и цель вернуться в сборную — корреспондент Sport24 Максим Алланазаров задал Кокорину самые важные вопросы. "Вышел на набережную — уже начинают собираться туристы" — Как тебе Сочи?
Московский Комсомолец 07:56