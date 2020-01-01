НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Кокорин считает, что Дзюбе нет смысла уезжать из РПЛ
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Metaratings
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
  • Евро-футбол.ру
  • Футбол России
Кокорин вернулся к футболу уже после зимнего перерыва и в четырёх матчах за «Сочи» забил три гола.В источнике
Подробнее о событии
alt

Кокорин о дружбе с Дзюбой: нас раскидала жизнь

RT на русском вчера в 17:29
alt

Александр Кокорин: «Куда Дзюбе уезжать? Что и кому ему доказывать?»

Sportbox.RU вчера в 17:05
alt

Александр Кокорин: «Куда Дзюбе уезжать? Что и кому ему доказывать?»

Матч ТВ вчера в 17:05
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости