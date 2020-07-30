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Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»
Футбол России
  • Телеканал 360°0:55
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о скором переходе в команду нападающего Александра Кокорина.В источнике
С чего всё начиналось
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Кокорин подпишет трехлетний контракт со «Спартаком» 30 июля

Подписание контракта 29-летнего форварда с «красно-белыми» намечено на четверг, 30 июля. Соглашение Кокорина со «Спартаком» будет рассчитано на три года. Кокорин согласился перейти в «Спартак» после встречи с генеральным директором клуба Шамилем Газизовым, которая состоялся неделей ранее.
Metaratings вчера в 12:40
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Кокорин сегодня может перейти в «Спартак», «Локомотив» хочет Крицюка. Трансферы и слухи дня

Sport24.ru 02:00 
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Кокорин завтра подпишет контракт со «Спартаком»? Реакция Шамиля Газизова

Спорт-Экспресс вчера в 13:30
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Кокорин завтра может подписать трехлетний контракт со «Спартаком»

Советский спорт вчера в 13:16
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