Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»
Александр Кокорин подписал контракт со "Спартаком" Форвард продолжит спортивную карьеру в топовом московском клубе. Судя по всему, 29-летний российски футболист Александр Кокорин, долгое время являющийся игроком питерского "Зенита", смог наконец ухватить удачу за хвост.В источнике
С чего всё начиналось
Вариант с «Сочи» на текущий момент отпал. Борис Ротенберг просил Кокорина подождать своего возвращения в Россию, чтобы переговорить о варианте с «Сочи», но нападающий не хочет ждать. Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Спартак» предложил Кокорину контракт на три года.