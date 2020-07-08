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Кокорин сможет сыграть против «Зенита»
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Нападающий футбольного клуба "Сочи" Александр Кокорин сможет сыграть против петербургского "Зенита" в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
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