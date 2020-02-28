Александр Кокорин заявил о желании попасть на чемпионат Европы

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин изъявил желание сыграть в чемпионате Европы в этом году. По его словам, он мечтает принести большую пользу и вернуться на прежний уровень игры.