Александр Кокорин заявил о желании попасть на чемпионат Европы
Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин изъявил желание сыграть в чемпионате Европы в этом году. По его словам, он мечтает принести большую пользу и вернуться на прежний уровень игры.В источнике
С чего всё начиналось
Российский форвард Александр Кокорин, перешедший в футбольный клуб "Сочи" на правах аренды до конца сезона, рассчитывает принести пользу команде, вернуться к своему прежнему уровню игры и выступить на чемпионате Европы.