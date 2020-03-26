Кокорин согласовал контракт с «Локомотивом»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в «Сочи», договорился о контракте с «Локомотивом». По информации Metaratings.ru, с лета 2020 года Кокорин будет зарабатывать в «Локомотиве» около 3 млн евро в год. Вероятнее всего, соглашение будет заключено до 2023 года.