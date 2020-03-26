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Кокорин согласовал контракт с «Локомотивом»
Российская газета
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Нападающий "Сочи" Александр Кокорин, права на которого принадлежат петербургскому "Зениту", согласовал контракт с московским "Локомотивом", сообщает Metaratings.ru.В источнике
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С чего всё начиналось
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Кокорин договорился о контракте с «Локомотивом» на 9 млн евро до 2023 года

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в «Сочи», договорился о контракте с «Локомотивом». По информации Metaratings.ru, с лета 2020 года Кокорин будет зарабатывать в «Локомотиве» около 3 млн евро в год. Вероятнее всего, соглашение будет заключено до 2023 года.
Metaratings 15:15
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Кокорин договорился о контракте с «Локомотивом»

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Кокорин и «Локо»: попал туда вместо «Спартака», соглашался на зарплату 11 тысяч рублей, отпрашивался в «Динамо» у Гатагова

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