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Кокорин сообщил, что отправляется на сбор с «Зенитом-2»
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Форвард «Зенита» Александр Кокорин сообщил, что отправляется на учебно-тренировочный сбор в Турцию со второй командой. «Зенит» желает Кокорину добра — На сбор «Зенита-2» я еще не прибыл, только вылетаю, — сказал Кокорин РИА Новости.В источнике
С чего всё начиналось
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Кокорин сообщил, что вылетает на сбор «Зенита-2» в Турцию

Во вторник супруга Кокорина Дарья Валитова сообщила, что футболист проведет оставшуюся часть сезона в "Зените-2". Сам Кокорин заявил РИА Новости, что ничего не может сказать по поводу своего будущего, но на второй сбор "Зенита" он не поедет.
РИА Новости вчера в 05:09
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Кокорин и «Локо»: попал туда вместо «Спартака», соглашался на зарплату 11 тысяч рублей, отпрашивался в «Динамо» у Гатагова

Sports.ru вчера в 13:02
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Кокорин полетел на сборы с «Зенитом-2». Что нужно знать об этой команде?

Спорт-Экспресс вчера в 08:55
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Александр Кокорин отправился на сбор «Зенита»-2 в Турцию

78.ru вчера в 06:52
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