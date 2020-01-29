Кокорин сообщил, что отправляется на сбор с «Зенитом-2»
Форвард «Зенита» Александр Кокорин сообщил, что отправляется на учебно-тренировочный сбор в Турцию со второй командой. «Зенит» желает Кокорину добра — На сбор «Зенита-2» я еще не прибыл, только вылетаю, — сказал Кокорин РИА Новости.В источнике
С чего всё начиналось
Во вторник супруга Кокорина Дарья Валитова сообщила, что футболист проведет оставшуюся часть сезона в "Зените-2". Сам Кокорин заявил РИА Новости, что ничего не может сказать по поводу своего будущего, но на второй сбор "Зенита" он не поедет.
Спорт-Экспресс вчера в 08:55