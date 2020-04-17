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Кокорин сравнил самоизоляцию и тюремное заключение
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, находящийся в аренде в «Сочи», в эфире телеканала ТНТ сравнил самоизоляцию и тюремное заключение.В источнике
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Кокорин о самоизоляции: у меня есть опыт нахождения в более тяжёлых условиях

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Кокорин сравнил тюремное заключение и самоизоляцию

Взгляд.ру 01:55 
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Кокорин сравнил самоизоляцию и нахождение в колонии

Росбалт 00:55
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