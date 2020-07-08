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Кокорину разрешили сыграть в матче чемпионата России против «Зенита»
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Ранее Metaratings сообщало, что форварду придется заплатить около 40-ка миллионов рублей, чтобы выступить против чемпионов Российской премьер-лиги.В источнике
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С чего всё начиналось
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Медведев: Кокорин сможет сыграть против «Зенита», Мостовой - нет

Находящийся в аренде в "Сочи" нападающий Александр Кокорин сможет принять участие в матче чемпионата России по футболу против петербургского "Зенита", а полузащитник Андрей Мостовой не сыграет, сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
РИА Новости 03:38
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Кокорину разрешили сыграть в матче чемпионата России против «Зенита»

РБК 06:08
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Александр МЕДВЕДЕВ: Кокорин сможет сыграть против «Зенита», по Мостовому условия аренды не выполнены

Спорт уик-энд 04:12
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Кокорин сыграет против «Зенита», Мостовой пропустит игру

Спорт-Экспресс 04:51
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