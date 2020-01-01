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Кокорин сыграет в стартовом составе «Спартака» в матче с «Тамбовом»
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Стал известен состав московского «Спартака» на матч девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом».В источнике
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Кокорин в стартовом составе «Спартака» на матч РПЛ с «Тамбовом»

Sport.ru 05:59
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«Тамбов» – «Спартак». Кокорин выйдет в стартовом составе гостей

Советский спорт 05:56
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«Тамбов» — «Спартак»: Кокорин впервые в старте красно-белых на матч чемпионата

Спорт-Экспресс 05:51
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